Morisani e i temi della sicurezza urbana

Reggio Calabria. Il presidente della Commissione comunale “Assetto del Territorio, Pasquale Morisani è intervenuto sui temi della sicurezza urbana. Ecco il testo del comunicato.

Gli eventi delittuosi di Guidonia, cronaca di inaudita e volgare violenza, devono rappresentare il limite di una situazione che appare sempre più pericolosa e che manifesta gli aspetti di un contesto di aggressività diffusa e di degenerazione sociale non più ignorabili. Sulla questione della sicurezza dei cittadini, soprattutto dei più fragili ed esposti – anziani, donne e minori – , sulla certezza della pena, sull’immigrazione selvaggia, la sinistra ha alimentato posizioni ideologiche e demagogiche infrantesi contro un muro di sofferenza e di paura che gli italiani hanno vissuto e temono di dovere subire ancora. In talune aree metropolitane, l’atmosfera di violenza è palpabile e vi sono contesti urbani dove i cittadini non riescono ad abitare spazi che garantiscano una sicura vivibilità; appare così in tutta la sua autorevolezza di garanzia del diritto il ruolo che la politica deve tornare ad assumere e sostenere. Dunque una politica chiamata non solo a gestire risorse pubbliche ed a definire linee di sviluppo economico dei territori, a tracciare scelte ed a legiferare in un’ottica di garanzie diffuse, bensì una classe dirigente politica che acclari un impegno di vivibilità.

Un ‘assunzione di responsabilità, un vincolo, che sappia discutere dell’idea di una comunità nazionale, che rappresenti la sintesi di valori nell’ambito dei quali si che affermi una identità ed uno stato quale legittima ed autorevole autorità e potere istituzionale, del resto, la nascita dello stato, nel principio del contratto sociale che ne riconosce dignità e motivazione primaria, si fonda sulla delega che la comunità trasferisce ai suoi rappresentanti e si basa su due pilastri fondanti: la redistribuzione delle risorse e la legalità. Non può esistere politica, riconosciuta come legittima custode del potere istituzionale, se non riesce a garantire questi principi, traducendoli in un sistema basato da una parte sulla solidarietà e sulla sussidiarietà, dall’altro sulla sicurezza e sulla giustizia. Dall’incontro di queste due direttive l’idea di coinvolgere la comunità come soggetto attore per garantire la sicurezza sui territori; una proposta potrebbe essere quella di impiegare organizzazioni di volontariato e/o di protezione civile sul territorio con compiti di presidio delle zone urbane a rischio e di intervento in situazioni di rischio o di degrado sociale. ? questa l’idea nuova che lanciamo dall’ente locale, confidando che un corretto e protetto utilizzo delle associazioni socio-solidali in un’ottica atta a stemperare la solitudine, il disagio, la paura del cittadino di talune aree urbane rispetto al fattore sicurezza, potrebbe essere elemento di novità e di originalità in una Città ove il perseguimento di gradevolezza residenziale è sempre stato impegno precipuo dell’Amministrazione comunale. Il nostro auspicio è che si possa aprire in Città un ampio dibattito, nella certezza che nessuno demagogicamente ipotizzi che il l’inedito supporto socio-solidale ai cittadini possa sostituire – nell’alveo della sicurezza – quelle che sono le prerogative degli apparati dello Stato; né – di rimando – che si possa mettere a repentaglio l’incolumità degli operatori del sociale.

