Martino (Ds): «Battersi unitariamente per la crescita dell’aeroporto»

Reggio Calabria. E’ indubbio che l’Aeroporto dello Stretto rappresenti per la nostra città elemento strategico, essenziale nell’ottica del suo sviluppo complessivo, ancora di più oggi che sta per divenire realtà per Reggio l’istituzione dell’area metropolitana. Purtroppo è da rilevare con rammarico che anche una struttura così importante, non è esente da tentativi strumentali di parte, quando invece sarebbe auspicabile confrontarsi e battersi unitariamente per la sua crescita. E’, quindi, dannoso accendere polemiche mascherate da clamorose denunce, quale quella ultima del fantomatico rifiuto di Sogas di frapporre ostacoli ai voli targati Air Malta. Ciò non è assolutamente vero tant’è che l’azienda di gestione dell’aeroporto, dimostrando estrema responsabilità, da anni si accolla direttamente le spese di gestione dei voli Air Malta, che approdano nel nostro scalo fra le ore 24 e le 6, arco temporale in cui il “Tito Minniti” è chiuso al traffico ordinario.

E’ bene che si sappia che per i voli in arrivo e in partenza fra le 24 e le 6 la Sogas non introita alcunché accollandosi, invece, le spese che ammortano a circa 1500 euro per aeromobile. Dunque, anziché attardarsi in polemiche strumentali e stucchevoli che hanno caratterizzato la vicenda Sogas in questi ultimi periodi, si dovrebbe concorrere a dare un’accelerazione alla risoluzione delle problematiche ancora irrisolte. Dopo aver constatato con soddisfazione che i lavori di sistemazione delle piste di volo sono a buon punto, che a breve inizieranno i lavori di ampliamento dell’aerostazione, che le piazzuole di sosta per gli aeromobili da 4 sono passate a 7, che il pontile di approdo di San Gregorio è ormai realizzato e che la viabilità da e verso il “Tito Minniti” è quasi pronta, penso che sia importante per gli enti di governo territoriale e la società di gestione concentrarsi su due problematiche che, se affrontate sinergicamente, potrebbero essere risolte in tempi brevi ed essere di stimolo al dispiegamento delle grandi potenzialità possedute dal nostro aeroporto. La prima riguarda il completamento dello svincolo “Maldariti”, non ancora funzionante in direzione Nord – Sud; la seconda, ancora più importante della precedente,è quella relativa al riconoscimento da parte del Ministero dei Trasporti al nostro aeroporto dell’estensione per le ventiquattro ore giornaliere dei servizi di navigazione aerea. Questo è il presupposto essenziale per dare continuità e centralità ai servizi offerti dall’Aeroporto dello Stretto e per ipotecarne una concreta possibilità di sviluppo. Sono ormai oltre due anni che la Sogas richiede al Ministero dei Trasporti l’estensione dell’apertura dello scalo aereo per le ventiquattro ore giornaliere, fornendo gli studi di fattibilità ed i dati commerciali che ragionevolmente imporrebbero, in tempi rapidi, la concessione di tale autorizzazione. Stranamente i tempi si dilatano; né chi apparentemente si strappa le vesti per tematiche di secondo ordine, ha dimostrato interesse per la veloce soluzione di tale tematica, strategica per lo sviluppo dello scalo. Da ciò si deduce quanto meno approssimazione e disattenzione di una parte dello politica sempre pronta alla polemica fine a se stessa. [ad#ad-1]

Il ritardo della concessione è ancor più grave se si pensa che di fatto l’aeroporto è idoneo per l’apertura nella fascia oraria richiesta. Tant’è che viene utilizzato, ovviamente in regime straordinario, per alcuni voli Air Malta, quelli privati, commerciali e di Stato. Infatti, risulta che sia stata concessa l’apertura straordinaria notturna (24 – 6) per ben 123 giorni nel 2006 e per un maggior numeri di giorni negli anni seguenti. Ciò nel perdurare della penalizzazione del nostro scalo che, in presenza dell’autorizzazione richiesta, potrebbe programmare un’attività volistica anche per tale fascia oraria. Ed anche per il fatto che l’attuale attività notturna straordinaria viene effettuata gravando esclusivamente sui bilanci della Sogas. Perciò è ora che le istituzioni si sveglino e facciano loro la giusta rivendicazione della società di gestione dell’aeroporto reggino. Da tempo, al ministro dei Trasporti Matteoli sono stati forniti tutti gli elementi utili per l’adozione del provvedimento di estensione oraria, che comporterebbe indubbi molteplici benefici sia economici, perché consentirebbe nuovi accordi commerciali anche di voli cargo e charter, sia operativi, essendo il “Tito Minniti” il naturale competitor del “Fontana Rossa” di Catania, frequentemente costretto alla chiusura notturna a causa delle eruzioni dell’Etna.

dr Demetrio Martino

consigliere comunale Pd