La Cadi affronta il Deportivo Eden Acerra

Reggio Calabria. Ultima trasferta prevista del calendario prima della chiusura della fase regolare al Botteghelle contro il Deportivo Matera per una Cadi che però già domani pomeriggio potrebbe festeggiare l’accesso ai play off promozione. Basta soltanto un punto sul campo del Deportivo Eden Acerra, infatti, per aggiudicarsi un finale di stagione che si annuncia elettrizzante per capitan Oliveri ed i suoi compagni. [ad#ad-1]

Il Gragnano, secondo a pari merito con i reggini, varcherà lo Stretto per vedersela con un Messina sempre con l’acqua alla gola, per la serie secondo posto ancora in ballo, male che vada il terzo per una fra amaranto e campani. Insomma, in vista un altro sabato di passione nell’ambito del girone F di B.

Si giocherà a partire dalle 16, in contemporanea con gli altri campi. Acerra che con il colpaccio di Siracusa (primo exploit esterno della stagione per Maggio e soci) si è a sua volta assicurato con largo anticipo la salvezza, compagine quindi che non ha particolari assilli da considerare in vista del prossimo match. Cadi Reggio che dal canto suo tiene ad arrivare seconda e non terza. Incombe (come riportato sotto) l’impegno dell’under 21 nei play off e quindi mister Emo è stato in un certo senso costretto a lasciare a casa alcuni elementi gravianti in entrambe le formazioni e cioè Ferrara, Gregorace e Pratticò. Assente inoltre Calafiore domani in terra campana e la formazione amaranto, pertanto, sarà composta dai seguenti giocatori: Lo Gatto, Bianco, Rappocciolo, Durante, Oliveri, Marcianò, Vadalà R., Surace, Labate e Lombardo, Ecelestini e Amuso, gli ultimi due elementi dell’under 18. La comitiva amaranto, composta oltre che dai giocatori menzionati e dal tecnico Roberto Emo anche dal presidente Fabio De Pasquale, dal ds Mario Siviglia, dal fisioterapista Salvatore Praticò e dal magazziniere Francesco Falliti, partirà oggi nel primo pomeriggio e pernotterà in un albergo alle porte del centro campano sede della partita.

SETTORE GIOVANILE. Si diceva dell’under 21 di coach Alfarano, che dopo aver eliminato senza particolari problemi l’Ennese se la vedrà domenica mattina con l’Augusta. Torna ancora una volta lo spauracchio siculo-verdeoro nie 32esimi scudetto, sperando che questa sia la volta buona per proseguire il cammino nel tabellone tricolore. Indisponibile la struttura del PalaBotteghelle, il match si disputerà alla Pinetina a partire dalle ore 11. Il ritorno in Sicilia è stato fissato per mercoledì 8.

Qualche giorno di riposo in più per la Juniores, invece. Dopo la vittoria di martedì scorso con l’Enotria per 6-3 ora a chiudere il girone a tre sarà il derby Sangiovannello-Cadi che è stato fissato per domenica 19 aprile. Gli amaranto, in quel caso, potranno contare su due risultati su tre per approdare alla finale regionale

Antonio Virduci (Ufficio Stampa As Cadi Antincendi C5)