Pizzimenti plaude al piano triennale delle opere pubbliche: «Attenzione ai quartieri decentrati»

Reggio Calabria. «Con la recente approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, l’amministrazione Scopelliti ha manifestato ancora una volta la propria attenzione nei confronti dei quartieri decentrati. In particolare, l’VIII circoscrizione, dove sono previsti una serie di interventi, che guardano anche alla parte collinare del rione, quindi alle frazioni di Villa San Giuseppe, Rosalì e Salice». Lo dichiara il consigliere comunale Antonio Pizzimenti, che delinea un excursus sulle opere previste proprio nell’area interessata.



«Per Villa San Giuseppe – spiega – sono in programma diverse strutture che contribuiranno a migliorare sia l’impatto estetico con la zona che la qualità di vita, in termini di socializzazione e sicurezza dei suoi abitanti. Mi riferisco al progetto per la realizzazione di un impianto polisportivo, ad un incremento significativo dell’illuminazione pubblica ed al completamento dell’arteria via Fortezza Militare. Ma ancora, si è pensato al collegamento tra via Cisterna, questa volta a Rosalì, e l’ex provinciale 670, e ad alcune opere di risanamento e, dove occorre ricostruzione, dei tratti murari per le vie Umberto, Caracciolo e Santa Lucia. Un ulteriore intervento, poi, riguarderà i cimiteri di Salice, Rosalì e Villa San Giuseppe che saranno ampliati».

«L’intero Piano Triennale votato dal Consiglio Comunale – conclude Antonio Pizzimenti – rappresenta, comunque, un documento adeguato alle esigenze strutturali e funzionali di una Reggio già in forte crescita, che sta vivendo un’evoluzione positiva alla quale un grande input è stato dato dall’impegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Scopelliti, cosicché si possa consegnare alle giovani generazioni una città diversa sotto i più diversi aspetti».

Giusy Ciprioti (Roto San Giorgio)