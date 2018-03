Al via selezioni per animatori turistici

Reggio Calabria. (fonte: cgilrc.it) – Il servizio Eures della Regione Calabria, in collaborazione con la Società Obiettivo Tropici, comunica che sta organizzando una selezione per Animatori turistici che si svolgerà il 28 aprile 2009 presso i locali dell’Assessorato al Lavoro a Reggio Calabria. Sono previste altre due sedi a Catanzaro il 29 e a Cosenza il 30 aprile presso i Centri per l’Impiego. Le figure richieste sono: Capi animazion, istruttori sportivi, animatori generici, mini club, coreografi, ballerini, scenografi/decoratori, assistenti bagnati, deejay, tecnici audio-luci, hostess-pianobar. Scadenza: domenica 26 aprile 2009.

(per ulteriori informazioni vista il sito ww.cgilrc.it)

