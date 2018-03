Corrireggio 2009. L’elenco dei premiati

Reggio Calabria. Oggi la premiazione dei vincitori della ventisettesima edizione della Corrireggio al Cinema del Dopolavoro Ferroviario, Premiati per la corsa competitiva il 1° Assoluto Uomini- Cuzzocrea Francesco, che riceverà il trofeo “Danilo Foti” e la 1ª Assoluta Donne – Benedetti Ginevra, che riceverà il trofeo “Giacomo Paladino”.

Sempre per la gara competitiva verranno, inoltre, premiati i tre primi classificati di ogni categoria:

Categoria A uomini (nati prima del 1959)

1° -Adamo Alberto 48’23”

2° -TamburinoGiuseppe 48’25”

3°-Vizzari Antonio 48’40”

Categoria A donne (nate prima del 1959)

1° -Caravelli Concetta 69’50”

Categoria B uomini (nati dal 1960 al 1968)

1° -Calabrese Giuseppe Luigi 44’03”

2° -Gagliardi Pietro 47’27”

3°-Ssciuto Mario 50’44”

Categoria B donne (nate dal 1960 al 1973)

1°-Gangemi Rita 54’31”

2°-Borghi Anna 68’50”

3°-Artusa Mariarosa 69’47”

Categoria C uomini (nati dal 1969 al 1979)

1° -Cento Roberto 45’56”

2° -Romeo Salvatore 46’59”

3°-Destefano Antonino 47’27”

Categoria D uomini (nati dal 1980 al 1991)

1° -Moio Demetrio 42’20”

2°-De Francesco Antonio 42’41”

3°-Tympani Alessio 46’36”

Categoria D donne (nate dal 1980 al 1991)

1° -Nicolo Rosa 53’51”

2°-Spalletta Giusi 60’37”

Categoria E uomini (nati dal 1992 al 1994)

1° -Loria Antonino 46’25”

Per la corsa non competitiva verranno premiati il 1° Assoluto Uomini-Puleo Francesco (1983) – 18’44″, che riceverà il Primo Trofeo “Fabio Russo”, e la 1ª Assoluta Donne-Dattilo Daniela (1971) – 24’09″.

A Grazia Toma (22’43”), che è arrivata prima nella corsa non competitiva, verrà consegnato un premio speciale fuori classifica per ringraziare la campionessa di avere voluto partecipare alla Corrireggio, seppure tra gli amatori, dopo avere con determinazione felicemente superato un grave problema di salute.

Anche per la gara competitiva verranno, inoltre, premiati i tre primi classificati di ogni categoria:

Categoria A uomini (nati prima del 1959)

1° -Serio Ignazio (1953) 22’18”

2° -Micalizzi Giovanni (1946) 22’35”

3°-Malaspina Giacomo (1952) 23’15”

Categoria A donne (nate prima del 1959)

1° -Lorenzo Maria (1957) 24’54”

2°-Raso Angela (1952)

3°-Catanese Assunta (1957)

Categoria B uomini (nati dal 1960 al 1968)

1° -Zindato Francesco (1960) 18’53”

2° -Scarcella Ruggero (1961) 20’00”

3°-Barreca Amerigo (1963) 20’27”

Categoria B donne (nate dal 1960 al 1973)

1° -Gallo Tiziana (1971) 25’27”

2°-Leopatri Santina (1964) 26’20”

3°-Ruspa Cristiana (1970) 26’24”

Categoria C uomini (nati dal 1969 al 1979)

1° -Puglisi Giorgio (1971) 19’39”

2° -Gallo Filippo (1969) 19’51”

3°-Chiantella Giovanni (1970) 20’55”

Categoria C donne (nate dal 1974 al 1979)

1° -Vadalà Loredana (1976)

2°-Viglianisi Mariangela (1978)

3°-Giordano Stefania (1977)

Categoria D uomini (nati dal 1980 al 1991)

1° -Lammendola Gianluca (1983) 19’05”

2°-Richichi Giuseppe (1982) 19’52”

3°-Viel Andrea (1986) 20’13”

Categoria D donne (nate dal 1980 al 1991)

1°-Ricci Anna (1987) 24’30”

2°-Corio Antonella (1981)

3°-De Francesco Angela (1982)

Categoria E uomini (nati dal 1992 al 1994)

1°-Palermo Gianmarco (1992) 21’02”

2°-Denaro Daniele (1994) 21’22”

3°-Arcudi Luca (1994) 23’33”

Categoria E donne (nate dal 1992 al 1994)

1°-Cassalia Federica (1994)

2°-Costa Giulia (1994)

3°-Tortora Denise (1994)

Categoria F uomini (nati dopo il 1994)

1°-Palana Antonio (1995) 23’34”

2°-Laganà Marco (1998)

3°-Ferrari Enrico (1997)

Categoria F donne (nate dopo il 1994)

1°-Scimone Ilaria (1996)

2°-Morabito Martina (1997)

3°-Werneck Barbara (1997)

Premiato anche il vincitore della Regata “Primo Trofeo Corrireggio”, organizzata dal Comitato Circoli Velici nella Rada Giunchi in concomitanza con la corsa podistica. Premi speciali agli iscritti più anziani Bolignano Maria e Infantino Antonino e ai più giovani De Lorenzo Joshua Kevin, Iriti Arianna e Giordano Lara, tutti del 2005 e ai numerosi diversamente abili che con entusiasmo hanno partecipato alla Corrireggio.

(Tutti i vincitori riceveranno importanti premi offerti dallo sponsor Marino Sport, che da anni supporta con grande generosità e attenzione la manifestazione. Numerosi altri premi saranno sorteggiati tra tutti i presenti che porteranno il proprio pettorale di gara).