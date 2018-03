Domani manifestazione in ricordo di Peppino Impastato

Reggio Calabria. Domani sabato 9 maggio manifestazione antimafia “Non vedo, non sento, non parlo: non vivo!” ricordando Peppino Impastato. L’appuntamento, organizzato dal Collettivo “Ad alta voce” dell’Iss “Leonardo da Vinci” e dal Collettivo Uni-Rc. Previsto un corteo nella mattinata con concentramento alle ore 9.00 a Piazza De Nava. Nel pomeriggio invece: Villaggio Antimafia a Pineta Zerbi. Dalle ore 13.00 alle 16.00 Radio Aut. Alle 16.00 invece conferenza con relatrice Francesca Chirico sulla ‘ndrangheta e alle 18.00 conferenza di Nuccio Barillà sull’ecomafia