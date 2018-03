Anche a Reggio arrivano i City Angels

Reggio Calabria. Il Sindaco Giuseppe Scopelliti ed il consigliere Giuseppe Agliano hanno incontrato questa mattina a palazzo san Giorgio Alfredo Tavernese, presidente nazionale dei City Angels Italia, l’associazione di volontari di strada che assistono cittadini in difficoltà, prestando aiuto a emarginati, senzatetto, immigrati, tossicodipendenti ed anziani. Nel corso del cordiale incontro si è discusso dell’apertura a breve anche a Reggio Calabria di una sede dei City Angels che si aggiungerà alle altre 15 presenti in tutta Italia. “Raccogliamo con grande entusiasmo l’idea di costituire anche nella nostra città una sezione dei City Angels – ha dichiarato il consigliere Giuseppe Agliano. Si tratta di un’organizzazione di volontariato molto attiva in varie città d’Italia che si è contraddistinta ovunque per il grande senso di umanità e solidarietà. Si tratta di volontari che operano in stretta collaborazione con le istituzioni e come loro stessi tengono a precisare vanno alla ricerca di persone da aiutare”. Il presidente dei City Angels Italia Alfredo Tavernese è un reggino che da tempo opera in Lombardia. “Ritorno a Reggio con grande piacere e trovo una città trasformata, più bella e più accogliente. Sono orgoglioso che anche nella mia Reggio si apra una sede della nostra associazione. In questi giorni abbiamo dato il via all’apertura della sezione di Messina ed a breve anche in questa parte dello stretto daremo una mano a più deboli ed a coloro i quali si trovano in difficoltà. Torneremo qui con il Presidente dei City Angels International e fondatore Mario Furlan per ufficializzare l’avvio operativo della sezione reggina”.

Massimo Calabrò (Roto San Giorgio)