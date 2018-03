Ambiente: Greco presenta il seminario formativo per lo sviluppo sostenibile

L’assessore all’Ambiente Silvio Greco ha presentato oggi, in conferenza stampa, il “Seminario formativo sulle politiche e gli interventi per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile della Calabria nel periodo 2007-2013” che si terrà nei gironi 25 e 26 giugno all’Hotel “Caposuvero” di Gizzeria Lido. Presente anche il dirigente generale del dipartimento Giuseppe Graziano. “Non c’è mai stato – ha detto Silvio Greco – un momento comune di confronto e di condivisione per capire in che modo la Regione vuole affrontare il problema della sostenibilità ambientale e per farsi persuasi che il mantenimento ambientale può diventare occasione di sviluppo, anche economico”. Secondo l’assessore all’Ambiente “la situazione in Calabria è molto seria. Lo confermano i rilievi – ha sottolineato – che giorno dopo giorno ci hanno condotto a verificare l’esistenza di oltre settecento discariche illegali. Si tratta di discariche pericolose che contaminano gli ecosistemi. Il nostro lavoro è diretto alla tutela degli ecosistemi perché ciò significa tutela della nostra salute”. L’Assessore, entrando nel dettaglio del convegno, ha evidenziato che, dopo i saluti del sindaco di lamezia terme Gianni Speranza, i lavori saranno aperti dal Presidente della Regione Agazio Loiero. Sul tema del convegno introdurrà l’assessore Greco, mentre di “green economy per lo sviluppo della Calabria” parlerà il vicepresidente della Giunta Domenico Cersosimo. “Il Por 2007-2013 opportunità per i territori” sarà il tema dell’intervento del dirigente generale del dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria Salvatore Orlando; sullo “stato dell’arte e le politiche delle Ragione Calabria” interverrà, invece, il dirigente generale del dipartimento regionale all’Ambiente Giuseppe Graziano. Su “ambiente, sviluppo sostenibile e politiche per il clima dell’Unione” relazionerà Jonathan Parker della direzione generale “Ambiente” della Commissione Europea. Il presidente dell’associazione “Libera” don Luigi Ciotti parlerà di “tutela dell’ambiente e lotta all’illegalità”. Biodiversità e turismo sostenibile, ciclo integrato dell’acqua, gestione dei rifiuti e bonifiche, fonti rinnovabili, risparmia ed efficienza energetica saranno, invece, gli argomenti che saranno affrontati nelle sezioni tematiche della due giorni da rappresentanti dell’assessorato regionale all’Ambiente e da amministratori della cinque Province e dei Comuni della Calabria. Venerdì ventisei ci sarà una tavola rotonda coordinata dall’ex ministro Edo Ronchi, attuale presidente della Fondazione per lo “Sviluppo sostenibile”. Le conclusioni saranno affidate al presidente Loiero.

Ufficio stampa Regione Calabria