Crotone. Rapina e lesioni. Arrestato dalla Squadra Mobile un indiziato

Crotone. Ieri mattina, a seguito di ininterrotte e prolungate indagini, il personale della Squadra Mobile ha rintracciato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria F.T., crotonese di 35 anni, in quanto gravemente indiziato dei reati di rapina e minaccia ai danni di A.V.F., di 52 anni, e lesioni personali in danno di S.G., di 59 anni. Il provvedimento precautelare è stato emesso sulla base delle risultanze raccolte dalla Squadra Mobile nel corso delle indagini svolte nell’immediatezza dei fatti, nel corso delle quali sono stati raccolti numerosi elementi di prova in ordine alla colpevolezza di F.T. per i reati di cui è indiziato. Dopo le formalità di rito il fermato è stato condotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.