Progetti Pon, l’esempio del “R. Piria” di Rosarno

Rosarno. Anche quest’anno scolastico si replica il successo ottenuto già l’anno scorso, con qualche soddisfazione in più. Così potrebbe affermare il Dirigente Scolastico Mariarosaria Russo, a fronte di un numero considerevole di lodi e apprezzamenti, giunti da più parti e con il medesimo sapore.

L’Istituto ‘R. Piria’ di Rosarno (RC) ha portato avanti e con caparbietà, oltre varie conferenze, convegni e manifestazioni a carattere didattico e sociale (come i recenti convegni sul centenario del terremoto calabro-siculo, sui beni archeologici, sulla letteratura calabrese, il festival della creatività e la grande manifestazione, conclusiva dell’anno scolastico 2008-09, contro il razzismo), alcuni progetti formativi in ambito del Programma Operativo Nazionale.

Si sono susseguiti, senza sosta, corsi quali il “Learnig by doing”, per la formazione dei docenti sulla progettualità e la progettazione degli interventi operativi; “Gestione amministrazione contabile”, legato alla formazione del personale tecnico-amministrativo per il potenziamento delle conoscenze e abilità nel campo della gestione delle lavorazioni di segreteria; “Le TIC a scuola” finalizzato all’acquisizione della Patente Europea del computer; “Mathesis: Scienza perfetta?” che è valso per il potenziamento, specialmente per i discenti delle classi quinte, delle discipline matematiche con un approfondimento specifico di analitica e geometria (propedeutico all’Esame di Stato); “To the train the mind to cooperative study”, curato da insegnanti di madrelingua che ha consentito il raggiungimento di ottimi livelli di preparazione per l’acquisizione della certificazione PET.

L’intervento della dirigenza a favore di questi progetti PON, è stato accolto con entusiasmo dalla comunità dei discenti anche quando, in questa veste, si è immedesimato il personale amministrativo di segreteria.

La favorevole riuscita di questi interventi, non rimasti «solo sulla carta» è frutto di un’oculata progettazione e gestione delle risorse comunitarie e nazionali, nonché delle competenze e qualificazioni che vivono all’interno dell’Istituto “R. Piria” di Rosarno (RC) che operano sinergicamente e con successo al raggiungimento dei risultati che ormai, tangibili sono divenuti una buona consuetudine.

Lorenzo Pio Massimo Martino