Trasporti. FastFerroVie denuncia situazione sempre più allarmante

La Segreteria Regionale della FAST-FerroVie Calabria, ha denunciato, nel corso di un incontro tenutosi presso la sede del DLF di RC con la presenza del Segretario nazionale dello stesso sindacato Pietro Serbassi, l’ennesimo ordine di servizio emanato da Trenitalia Nazionale, con il quale la sede dirigenziale della Produzione Tirrenica Sud viene trasferita unilateralmente da Reggio Calabria a Napoli. Un provvedimento che sposta, quindi dopo almeno cinquant’anni, la gestione del personale di condotta (macchinisti) e di bordo (capitreno) a oltre quattrocento chilometri di distanza, con le relative ricadute negative che si potrebbero verificare nel caso di criticità al servizio ferroviario calabrese. Il sindacato Fast-ferroVie Calabria, che già qualche giorno addietro aveva denunciato tali iniqui provvedimenti, ha ribadito tali affermazioni alla presenza del proprio segretario nazionale, gridando il proprio no ad una politica dello smantellamento sistematico e con cadenze ben definite. Una politica aziendale, cosiddetta del carciofo, dove ad uno ad uno ogni settore viene inesorabilmente smantellato, forse con la complicità di una classe politica nostrana che puntualmente alza la voce solo a fatti avvenuti e per convenienza di carrozzone. La FAST-FerroVie non ci sta e continua, per tempo, a denunciare possibili operazioni devastanti per il mantenimento dei servizi nella nostra regione e nella nostra provincia. Non ci sta e si preoccupa nell’apprendere che, secondo quanto dichiarato dal Segretario Nazionale Serbassi, esisterebbe un programma da parte di Trenitalia, di limitare in due località, definite “Hub”, più segnatamente Bologna e Genova, l’arrivo dei passeggeri provenienti dal sud-Italia e dalla Calabria che sarebbero costretti a percorrere “l’ultimo miglio”, così come definito dalla società di trasporto, cambiando treno ed utilizzando servizi erogati dal TPL. Un vantaggio economico notevole per Trenitalia ma un altrettanto pesante fardello per gli utenti calabresi e meridionali. Un quadro, questo, allarmante, che si aggiunge a quanto già accaduto con il trasporto Cargo (merci) fortemente ridimensionato con la soppressione di importanti impianti regionali e con quanto sta avvenendo nel Trasporto Regionale con l’affacciarsi delle FDC SrL per l’ottenimento dei test di certificazione finalizzati a poter immettere propri mezzi sulla rete ferroviaria calabrese, in atto utilizzata solo da Trenitalia. Anche su tali possibili scenari la Fast-FerrovVie Calabria ha sollevato una serie di interrogativi, ponendoli con fermezza al proprio rappresentante nazionale, soprattutto sulle ricadute negative che tali programmi, di politica regionale e nazionale, potrebbero arrecare a Trenitalia Trasporto Regionale in termini di esubero personale e alla stessa sicurezza nel sistema della mobilità ferroviaria in Calabria. Da parte del segretario Serbassi la consapevolezza che dovremo fare i conti con la crisi economica, ma anche un alibi spesso tirato in ballo a livello speculativo e che comunque non potrà essere ulteriormente sbandierato a danno delle popolazioni meridionali e soprattutto calabresi.

Il Segretario regionale FAST-FerroVie

Vincenzo Rogolino