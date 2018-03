Seby Romeo (Pd): «Il crack del Bilancio comunale affossa imprese e famiglie»

Seby Romeo, consigliere comunale del Pd, è seriamente preoccupato. Ed attraverso una nota stampa fa notare come la denuncia dell’Ance – associazione nazionale costruttori edili – rispetto alla situazione dei pagamenti da parte del Comune ai costruttori reggini, sia assolutamente fondata. «Il crak del Bilancio comunale affossa l’economia di imprese e famiglie e la denuncia dell’Ance non mi coglie di sorpresa. Decine di imprese attendono invano, da anni, di vedere riconosciute le spettanze per diversi lavori ed opere eseguite su tutto il territorio cittadino. Si tratta di svariati milioni di euro che il Comune deve ai costruttori, i quali in una fase di grave crisi non ce la fanno più a sopportare gli oneri derivanti dal credito bancario e rischiano di fallire». «Le famiglie dei lavoratori impiegati a diverso titolo – spiega ancora il consigliere del Pd – soffrono delle difficoltà delle imprese e quindi riducono i consumi, con conseguente contrazione per tutta l’economia reggina. Le politiche di Bilancio dell’amministrazione Scopelliti mettono in grave crisi l’intera economia cittadina, ne ostacolano lo sviluppo e ne pregiudicano il futuro». Sullo stesso tema Romeo ricorda come più volte in questi anni ha espresso dubbi e perplessità di una gestione a suo dire “oscura e nebulosa”. «Assieme ad alcuni colleghi dell’opposizione, ho denunciato i rischi di una gestione allegra delle finanze comunali, oscura ed inaccessibile anche per chi può richiedere atti e documenti nella qualità di consigliere comunale. Dove sono finiti i soldi che la Cassa Depositi e Prestiti ha erogato al Comune per pagare le imprese? Il Tesoriere, come mai ha consentito un utilizzo improprio di somme vincolate? A quanto ammontano i debiti del Comune nei confronti dei creditori, che ahinoi, non sono solo i costruttori, ma sono i fornitori, la Regione, le famiglie del contributo alloggiativo, i professionisti, i soggetti utilizzati nei progetti, le società miste?».

A fronte di questa situazione il consigliere comunale del Pd rammenta come il Comune di Reggio sia «il più indebitato della Calabria, terzo in Italia e le continue rassicurazioni del Sindaco non bastano più. Anche alla luce degli ormai palesi propositi di fuga». Davanti ad una situazione di questo tipo Romeo, nel ricordare la richiesta, fatta assieme al collega Frank Benedetto, per l’istituzione della commissione per il controllo degli atti della ragioneria, «obbligatoria per Statuto e mai istituita a causa della volontà politica di questa amministrazione comunale di sottrarre il Bilancio a ogni controllo», annuncia la richiesta di un incontro al Prefetto ed un’immediata ispezione da parte del Ministero competente. «La gestione clientelare, il finanziamento di feste e festini, l’utilizzo smisurato di consulenti, hanno dilapidato ingenti capitali – conclude Romeo – oggi Scopelliti promette che grazie alla Regione salderà, tamponerà, darà un acconto. Lo promette ai costruttori ed a tutti gli altri creditori, certificando lo sbando totale, la politica del rattoppo, l’assenza di una qualsiasi programmazione. Ora capisco l’ultimo slogan coniato per il modello Reggio ‘la città dell’amore’, quella di cento generi con una figlia».