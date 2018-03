Lamezia. Asp nomina commissione su decesso ventiseienne

Lamezia Terme. Un giovane di 26 anni, Giuseppe Francolino, originario di Tropea (Vibo Valentia), è morto ieri nell’ospedale di Lamezia Terme dove era stato ricoverato per un’appendicite acuta. Trasferito in precedenza dall’ospedale di Vibo era stato sottoposto ad intervento chirurgico. Le sue condizioni erano migliorate fino a due giorni fa, quando, si legge in un comunicato dell’Asp di Catanzaro, c’è stato un aggravamento. Ieri il decesso. La Direzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha nominato una commissione interna di indagine. I familiari hanno presentato denuncia ai carabinieri.