Sabbie Bianche: rimanadata la “Regata della Flotta”

Rimandata complici le non ottimali condizioni meteo, la regata velica prevista per questa mattina alle ore 11,00, presso la spiaggia Sabbie Bianche di S. Gregorio, organizzata dalla Tredicesima Circoscrizione-Ravagnese in collaborazione con il Circolo velico di Reggio Calabria. Resta confermato invece per domani, 30 agosto, presso il parco di Croce Valanidi, alle ore 21,00, l’appuntamento con il gruppo teatrale “Grangia” che allieterà il pubblico con una delle loro brillanti commedie.