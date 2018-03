Vibo. Diciassettenne muore annegato nel mare di Parghelia

Vibo Valentia. Un giovane di 17 anni e’ morto annegato la scorsa notte nelle acque di Parghelia. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Ansa, il ragazzo, che era in vacanza in Calabria con i genitori, stava partecipando ad una festa. Ha preso poi un pedalo’ per fare il bagno. Gli amici, non vedendolo ritornare hanno iniziato a cercarlo. Nulla da fae. Il suo corpo è stato ritrovato esanime ad una ventina di metri dalla riva.