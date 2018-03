Ultimo appuntamento per il Feroleto Food Film Festival

Si è chiusa venerdì scorso, con l’ultima proiezione dedicata al cult “La grande abbuffata”, la prima edizione del Feroleto Food Film Festival (Ffff), kermesse dallo straordinario impatto culturale che ha visto uniti in un magico connubio il grande cinema con il gusto della tavola per un innovativo evento promosso dall’Osteria Tipica “Il Casale” di Feroleto Antico e dall’associazione culturale “Vivarium U.p.c.” di Catanzaro con il patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di Catanzaro e del Comune di Feroleto Antico. I tanti calabresi e non che hanno partecipato alle diverse serate organizzate nel mese di agosto hanno potuto scoprire l’originalità di un progetto destinato sicuramente a trovare altri seguiti. Sebbene ancora in fase sperimentale, l’iniziativa ha dimostrato di avere già a disposizione tutti gli ingredienti per dare vita ad un percorso di continuità aperto agli stimoli provenienti dal territorio. Proiezioni d’autore e degustazioni d’eccellenza sono state le componenti principali della rassegna che si è rivelata una scommessa vincente, applaudita dal fortunato pubblico giunto presso la suggestiva cornice all’aperto del giardino de “Il Casale” a Feroleto Antico per ritagliarsi una serata diversa e all’insegna dell’intrattenimento di qualità. Dopo questo primo importante passo, il presidente della condotta Slow Food “Terina”, Giuseppe Serra, e il direttore artistico della rassegna, Riccardo Maria Mottola, hanno intenzione di impegnare sempre più risorse per rinnovare un appuntamento destinato a diventare una grande vetrina aperta alla creatività e alla sperimentazione, artistica e culinaria. L’appello dei promotori è dunque rivolto a tutti gli attori del territorio che intendano sposare il progetto: un segnale particolare è stato lanciato ai comuni limitrofi e a tutte le aziende che vogliano legare il proprio nome ad un marchio (Ffff) già noto in tutto il circuito nazionale. Così come ha già raccolto numerosi consensi la neonata condotta Slow Food “Terina”. Sono già avviate, infatti, le trattative per portare a Feroleto un Festival cinematografico patrocinato dallo Slow Food Italia con la partecipazione sinergica di tutte le altre condotte locali. Il Feroleto Food Film Festival è nato già grande e vuole distinguersi come un magico contenitore in cui le tradizioni e le memorie storiche possano rivivere in forme sempre nuove e suggestive. Si ringraziano tutti i media, le aziende e gli sponsor privati (gioielleria Sandoz, pastificio artigianale “Fior di Pasta”, Acqua Panna, S. Pellegrino, Centro commerciale “Due Mari”, concessionaria “G. Tripodi”) per il sostegno dato alla manifestazione. Tra le persone che hanno contribuito in maniera fattiva alla realizzazione della rassegna, si rivolge un particolare ringraziamento al consigliere regionale Egidio Chiarella; al consigliere provinciale Pietro Fazio; al sindaco di Feroleto Antico, Giuseppe Rocchi; all’assessore alle Politiche di sviluppo della Provincia di Catanzaro, Roberto Costanzo.