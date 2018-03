Calcio. Atalanta-Catania, i consigli della Questura per gli sportivi

Catania. Mercoledì prossimo presso lo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo si disputerà l’incontro di calcio Atalanta-Catania valevole per la quinta giornata del campionato di calcio di seria A. La Questura di Bergamo invita i tifosi del Catania che, a bordo di mezzi propri, si recheranno in trasferta in quella città ad uscire al casello autostradale di Bergamo e seguire le indicazioni “parcheggio tifosi ospiti di via Spino”, vigilato dalle Forze di Polizia, dove sarà attivo un servizio di bus-navetta.