Provincia. Consiglio convocato per il prossimo martedì

Il Consiglio Provinciale è convocato presso la sala delle adunanze del Palazzo della Provincia in Piazza Italia, Reggio Calabria, in seduta straordinaria di prima convocazione, per il giorno 29.09.2009 alle ore 09.30 per la trattazione dei seguenti argomenti: Approvazione Verbale seduta precedente; Ratifica deliberazione della Giunta Provinciale n. 236 del 6.08.2009: “Variazione di Bilancio anno 2009”; Ratifica deliberazione della Giunta Provinciale n. 237 del 6.08.2009: “Variazione di Bilancio adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4 e 5 D. Lgs 267/2000”; Lavori di sistemazione del costone roccioso in località Ursini S.P. Ursini -Campoli. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ex-art. 194 D. Lgs 267/2000; Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art 193 D. Lgs 267/2000; Approvazione Regolamento Provinciale Alienazione Patrimonio Immobiliare; Discussione mozione sul Competence Center Poste Italiane.