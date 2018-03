Alluvione a Messina. Il bilancio dei morti aumenta: sarebbero già 30

Messina. Sarebbero una trentina e non 18, le vittime dell’alluvione che ha messo in ginocchio i comuni di Scaletta Marina, Giampilieri, Briga e Scaletta Zanclea, centri del versante jonico della provincia di Messina. Questa la voce trapelata da fonti interne ai tre presidi ospedalieri cittadini: il Policlinico Universitario, l’ospedale “Principe di Piemonte” e l’ospedale “Papardo”, allertati per accogliere le salme e i feriti, circa un centinaio, della tragedia che ha sconvolto il messinese. Se questi numeri venissero confermati, il bilancio delle vittime sarebbe dunque ben più pesante rispetto a quello diffuso nelle ore scorse dall’Unità di crisi istituita presso la Prefettura, secondo la quale fino a questo momento sarebbero 18 i morti accertati e 35 i feriti.

Intanto la pioggia continua a non dare tregua, ostacolando i lavori dei soccorritori che stanno tentando di raggiungere le frazioni più interne, ancora isolate, dell’area di 3,5 km invasa dal fango e dai detriti degli smottamenti. Interrotta a un chilometro dal paese la strada per Giampilieri Superiore, traffico in tilt sulla Statale 114, spazzata via la Ferrovia, mentre i ponti e le stradine dei paesi sono interamente ostruite da frane. Se le condizioni atmosferiche non miglioreranno rapidamente nelle prossime ore, si teme un’altra notte di paura. Anche i sanitari dell’ospedale Papardo, situato nella zona nord di Messina, si stanno mobilitano per accogliere i feriti che potrebbero arrivare a sfiorare il centinaio.

(Nella galleria le immagini riprese dall’elicottero dei Vigili del Fuoco del movimento franoso che ha colpito Scaletta Zanclea in seguito al nubifragio che si è abbattuto in Sicilia – tratte da vigilfuoco.it)