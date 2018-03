Le offese di Venditti. Da “Grazie Roma” a “Scusa Calabria” il passo è breve

di Domenico Grillone

Da “Grazie Roma” a “Scusa Calabria” il passo è breve. Questa volta Venditti l’ha fatta grossa. Probabilmente per blandire il pubblico durante un suo concerto a Marsala ed innescando una pseudo rivalità tra due regioni, Calabria e Sicilia, che nei fatti non esiste. I suoi pesanti giudizi sulla Calabria, espressi l’anno scorso in tutta libertà in una notte d’estate e ripescati solo adesso su Youtube, hanno fatto inalberare l’opinione pubblica calabrese ma anche i rappresentanti delle istituzioni. Quattro sole righe di risposta dal presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Bova, ma pesate e cariche di una ironia che già da sola compensa una mortificazione che i calabresi non meritavano: «Ad Antonello Venditti la Calabria ed i calabresi proprio non piacciono. Poveretto, da quando canta meno gli capita di sbagliare tono e note. Evitiamogli di peggiorare, lasciamolo a riposo. È già grave che un cantante stecchi una nota, diventa imperdonabile se stona tutta una canzone».

Il presidente Bova ha proprio ragione. Perché per un presunto cantautore intellettuale che ha fatto la sua fortuna grazie al consenso ricevuto ai box-office, non proprio per lo spessore squisitamente musicale delle sue composizioni, ma piuttosto per la innegabile qualità di molti dei testi, è imperdonabile accattivarsi la simpatia del suo pubblico parlando della Calabria come un tifoso da curva sud, quella della Roma per intenderci, che eprime giudizi sulla squadra avversaria.

Che dire? Le affermazioni di Antonello Venditti “suonano” come un’autoaccusa di “falsità ideologica” che ha pervaso la sua vasta produzione musicale: a rileggere le parole di tante canzoni degli anni ’70, intrise di impegno politico, ma anche quelle piene di sentimenti, storie minimali in cui prevale l’introspezione psicologica. Alla luce delle affermazioni offensive e gratuite contro la Calabria, si evincerebbe invece che lo spirito guida del cantautore romano può essere sintetizzato attraverso le parole del brano “Giuda” contenuto nell’album “Dalla pelle al cuore” del 2007. Un Giuda pronto a tradire le sue ‘nobili’ riflessioni sull’Italia, sulla sua gente, pur di raccogliere qualche decibel in più dall’applauso del pubblico. Se a ciò si aggiunge che con il compianto Rino Gaetano i rapporti con il “cantautore” non fossero proprio rose e fiori, allora si completa il quadro sulla figura e sullo spessore del personaggio.

Di seguito la replica stizzita del sindaco Giuseppe Scopelliti, attraverso una nota di Roto San Giorgio, che ovviamente da ora in avanti si guarderà bene dall’invitarlo a qualsiasi appuntamento estivo.

«Come calabresi siamo indignati e offesi dalle dichiarazioni di Antonello Venditti. Quanto da lui affermato è inequivocabile perché comprovato dalle immagini che ormai spopolano su Internet. Ciò che mi domando è come sia possibile esprimere giudizi gratuiti con questa nonchalance. Anche perché Venditti spesso è venuto nella nostra regione riscuotendo consenso, successo, applausi e fiumi di danaro».

«Ritengo che, nel tentativo assai infelice di fare una battuta sulla “rivalità” tra Calabria e Sicilia, il cantautore romano – sostiene Giuseppe Scopelliti – non si sia reso conto di aver detto un cumulo di sciocchezze. Attendiamo le sue scuse. Può farcele anche prima che venga realizzato il Ponte, sebbene lo si possa rassicurare su due circostanze: non solo sul collegamento stabile tra le due sponde dello Stretto che si farà e presto, ma anche sul fatto che la Calabria esiste già. Forse ciò che non esiste è la supposta egemonia culturale di certi artisti che si autodefiniscono nazional-popolari e che, invece, sputano sentenze dai loro lussuosi salotti romani». Per il Sindaco della città dello Stretto: «Questa non è “una questione politica”, nonostante l’imbarazzante silenzio sulla vicenda del Governatore Loiero. È, molto più semplicemente, una questione di rispetto della dignità del popolo di questa regione che, evidentemente, a Palazzo Alemanni interessa poco. D’altra parte, tutto questo non mi sorprende affatto perché non c’era da aspettarsi un comportamento diverso da chi già in passato ha dimostrato con i fatti di non avere a cuore l’orgoglio e la fierezza dei calabresi».

Ritornando al cantautore romano Giuseppe Scopelliti così conclude: «Quanto a Venditti, cogliamo l’occasione per invitarlo a studiare non solo la geografia, ma anche un po’ di storia per scoprire che questa regione ha dato tanto al Paese in termini umani, culturali e professionali. La Calabria, infatti, ha dato i natali a filosofi antichi e moderni, storici, eroi del Risorgimento, leader politici e campioni del mondo».

E oltre alle reazioni di cui sopra, impazza su facebook il tamtam mediatico di calabresi imbestialiti con Venditti. Ma, in fondo, qual è il modo migliore per “suonargliele”?

Basterebbe solo boicottare i suoi prodotti, non acquistando i suoi cd e non comperando i biglietti per i suoi concerti: non lo ridurremo certo alla fame ma sarebbe un ottimo segnale per fargli capire la bestialità in cui è consapevolmente inciampato. Prendersela più di tanto, però, non ne vale la pena, in fondo le sue “sono solo canzonette”.