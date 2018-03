Messina. I Carabinieri arrestano un giovane in esecuzione di un provvedimento custodiale

Messina. I Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato, nella serata di ieri, un giovane messinese in esecuzione di una misura custodiale disposta dall’autorità giudiziaria di Messina. A finire in manette, G.L.P., 25enne, raggiunto nella sua abitazione a Messina. Il provvedimento di ripristino dell’ordine di carcerazione è stato emesso dalla Corte d’Appello di Messina nell’ambito del procedimento penale in cui il giovane risulta imputato per spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto riportato nel provvedimento il ragazzo dovrà scontare la pena definitiva di un anno e quattro mesi di reclusione. Dopo le formalità di rito è stato associato alla Casa Circondariale di Messina Gazzi.