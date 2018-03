Finalmente Viola, esplode l’entusiasmo al Pentimele

Team Basket Viola – Serapide Pozzuoli 80-68 (21-17, 25-28, 20-7, 14-16)

Team Basket Viola: Dip 14, Di Lembo 8, Niccolai 10, Pellegrino 2, D’Iapico 10, Crucitti ne, Negri 16, Manzotti 8, Roselli 4, Dalla Vecchia 8. Coach: Bianchi

Serapide Pozzuoli: Innocente 7, Barbieri 1, Scorrano 14, Di Napoli 10, Regio, Velocci 2, Marangoni 11, Andrè 6, Errico 8, Porta 9. Coach: Pepe

Arbitri: Gallotta di Cefalù (PA), Nicosia di Erice (TP)

Note – Team Basket Viola: tiri da due 18/37 (49%), tiri da tre 8/22 (36%), tiri liberi 20/26 (77%), rimbalzi 39 (Dip 12), palle recuperate 17, palle perse 15. Serapide Pozzuoli: tiri da due 22/27 (81%), tiri da tre 3/19 (13%), tiri liberi 15/21 (71%), rimbalzi 17 (Marangoni e Andrè 4), palle recuperate 15, palle perse 17. Spettatori: 1000

Reggio Calabria – E luce fu. Alla terza giornata di campionato arriva, finalmente, la prima vittoria della Viola. I ragazzi di coach Massimo Bianchi, sul parquet del Palapentimele, hanno avuto ragione della Serapide Pozzuoli dopo un match che ha visto i neroarancio sempre avanti. Solo il secondo quarto di gioco ha visto la squadra campana riacciuffare il punteggio e mettere i brividi a Negri e compagni, facendo per un attimo rivivere gli incubi Corato e Foggia. Coach Bianchi schiera in quintetto Di Lembo, Niccolai, Negri, Dip e Dalla Vecchia, mentre deve rinunciare a Michelon, costretto a letto dall’influenza. Coach Pepe si affida, invece, a Scorrano, Di Napoli, Marangoni, Adrè e Porta. I primi quattro punti del match sono di marca campana e portano la firma di Andrè e Di Napoli. Per la Viola risponde Dalla Vecchia che mette in fila subito 5 punti. La squadra di coach Bianchi carbura e al 9′ fa segnare il massimo (21-11). Il finale di quarto e di marca Pozzuoli, che con due triple di Marangoni e Innocente fissa il punteggio della prima frazione di gioco a 21-17. La Viola non si fa distrarre e inizia il secondo quarto mantenendo un buon margine di vantaggio sui campani, grazie ai canestri di Dip, Roselli e Negri (alla fine risulterà il migliore in campo con 16 punti e 20 di valutazione). La reazione di Pozzuoli è veemente, tanto da far segnare un parziale di +10 (29-33 al 15′), complice anche le tante palle perse e il black-out in fase offensiva dei neroarancio.

A ridare ossigeno alla compagine reggina è il giovane Manzotti, che appena entrato mette a referto cinque punti, riportando la Viola avanti nel punteggio. Il secondo periodo si concluderà con i padroni di casa avanti di una sola lunghezza (46-45). Il terzo quarto è tutto di marca neroarancio, con Niccolai (buono il suo esordio al Palapentimele), Di Lembo e D’Iapico sugli scudi e Pozzuoli che mette a referto solo 7 punti, riportando così la Viola a chiudere la terza frazione di gioco avanti di 14 (66-52). Probabilmente le rocambolesche sconfitte contro Corato e Foggia hanno insegnato a Negri e compagni che non era il caso di gettare alle ortiche altri due punti fondamentali per la classifica e il morale. Così è bastato gestire l’ultimo quarto per regalare ai mille del Palapentimele la prima emozione della nuova era neroarancio. Alla fine il punteggio dice 80-68 per una Viola che inizia finalmente ad assumere le sembianze di una squadra nata e costruita per riportare il grande basket a Reggio. Prossimo impegno, domenica ore 18 a Catania, contro la Viraudo Ford di coach Pippo Borzì.

Domenico Malara

Nautica Alcaro Catanzaro – Ascom Patti 52-61

Prativerdi Siracusa – Ambrosia Bisceglie 68-63

Centre Corporelle Potenza – Pasta Granoro Corato 59-64

Due Esse Martina Franca – Cisa Massafra 72-63

Cus Bari – Virauto Ford Catania 65-78

Bbc Group Bernalda – Libertas Basket Foggia 62-72

Prativerdi Siracusa 6

Pasta Granoro Corato 6

Libertas Basket Foggia 6

Due Esse Martina Franca 4

Virauto Ford Catania 4

Nautica Alcaro Catanzaro 2

Ascom Patti 2

Bbc Group Bernalda 2

Centre Corporelle Potenza 2

Viola Reggio Calabria 2

Serapide Pozzuoli 2

Ambrosia Bisceglie 2

Cisa Massafra 0

Cus Bari 0