Aeroporto. Il circolo Mpa Nebrodi lancia un appello per la realizzazione di uno scalo in provincia di Messina

Il circolo tematico dell’Mpa Nebrodi si smarca dall’Areoporto dello Stretto e lancia un appello ai partiti di tutti gli schieramenti politici per affrontare concretamente il tema della realizzazione di un aeroporto in provincia di Messina. L’invito è stato lanciato durante una riunione in cui si è discusso dell’aggiornamento del protocollo d’intesa in materia di sviluppo aeroportuale tra l’Enac e la Regione Siciliana. Il presidente Raffaele Lombardo ha infatti chiesto al presidente dell’Enac, Vito Riggio, di poter realizzare con fondi propri o privati due aeroporti di terzo livello in Sicilia, uno dei quali proprio in provincia di Messina. “Il momento storico è assolutamente favorevole e dobbiamo sfruttarlo – ha detto il sindaco di Piraino, Giancarlo Campisi, rappresentante del circolo tematico – Chiunque può comprendere la necessità per il nostro comprensorio di veder nascere una struttura aeroportuale che assecondi e sia a servizio delle grandi potenzialità turistiche che questa zona possiede. Non è il capriccio di un singolo, ma un’esigenza reale per lo sviluppo economico ed occupazionale. Tutte le forze politiche, al di là delle appartenenze, devono sedersi attorno ad un tavolo e decidere le azioni da intraprendere. Se i partiti vogliono tener fede al loro ruolo di interpreti delle istanze dei cittadini, non possono tirarsi indietro. Qui non si tratta di attribuire meriti, rivendicare medaglie e primogeniture – ha concluso il sindaco – ma di sentirsi unanimemente coinvolti e lottare uniti per un obiettivo che rappresenta la chiave di volta dello sviluppo economico dei Nebrodi”.