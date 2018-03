Olimpia Volley. Tutto pronto per l’avvio della nuova stagione bagnarese

Bagnara (Reggio Calabria). E’ tutto pronto per la stagione di pallavolo bagnarese 2009/10 dell’Associazione Olimpia. Gli atleti impegnati a pieno regime negli allenamenti, iniziati da quasi un mese, affronteranno numerose squadre della regione calabra disputando i campionati federali che inizieranno nelle prossime settimane. Quest’anno l’Olimpia presenterà ben 5 squadre di Volley, vale a dire, le due prime squadre di I Divisione maschile e femminile, l’Under 18 maschile, le due Under 14 maschile e femminile e in più la squadra di minivolley, per dar spazio ai piccoli atleti che intraprenderanno per la prima volta questo sport. Gli obiettivi sono quelli di riuscire a vincere il campionato, tuttavia è anche da non sottovalutare il fatto che la società non vorrebbe essere costretta, in caso di vittoria, a rifiutare l’eventuale Serie D per mancanza di strutture adeguate, come succede ormai da oltre 15 anni, precisamente dall’anno in cui il C.O.N.I. e la federazione nazionale di Pallavolo, hanno varato la legge che vincola tutte le società italiane a disputare le gare in palestre coperte e munite di determinate dimensioni, vietando pertanto di usufruire di piazze o strutture all’aperto. Ciò, comunica l’Olimpia Bagnara, non toglie la voglia e la volontà di arrivare in cima al campionato e magari di vincerlo. Secondo i dirigenti dell’Associazione l’obiettivo più importante è quello di educare i giovani atleti alla disciplina sportiva e far sì che continuino a stare vicini a questa realtà sportiva che molto spesso, in una realtà come Bagnara, scoraggia.