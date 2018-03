Messina. Deteneva hashisc, arrestato dai Carabinieri

Messina. Nell’ambito di una campagna di prevenzione dei reati finalizzata in particolare al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacenti, nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Sud hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 25enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, che è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e 118 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”. Il giovane è stato fermato dai Carabinieri mentre a bordo di un’autovettura stava percorrendo una via del centro abitato del capoluogo peloritano. Nel corso della perquisizione veicolare i militari dell’Arma hanno rinvenuto un bilancino di precisione; insospettiti i Carabinieri hanno deciso di approfondire l’accertamento procedendo alla perquisizione del domicilio del giovane, Francesco Cardile, di Messina, dove a conferma dei sospetti maturati a seguito del rinvenimento del bilancino di precisione, hanno trovato abilmente occultati 118 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Stante la flagranza di reato, Francesco Cardile, come disposto dall’Autorità Giudiziaria messinese, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Messina Sud, in attesa dell’udienza con rito direttissimo.