Rapinò la filiale della Banca Antonveneta di Catania, già condannato per l’omicidio Rende

Catania. Personale della Squadra Mobile, nel pomeriggio di ieri, ha notificato la misura cautelare in carcere a Francesco Giuseppe Gullì, 27enne nato a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) e residente a Roghudi, ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata, consumata in data 4 giugno 2007, presso la Banca Antonveneta, agenzia di Catania, sita sul viale Oderico da Pordenone n° 50. All’epoca, un giovane a viso scoperto aveva fatto irruzione all’interno dell’istituto di credito e, brandendo un taglierino, si era fatto consegnare la somma di 6.500 euro. Nella circostanza il sistema di sicurezza della banca, il cosiddetto “Bio-digit”, installato all’ingresso, aveva rilevato l’impronta del rapinatore che all’epoca era incensurato. I riscontri elaborati successivamente, dopo che la stessa persona era stata arrestata per un’altra rapina commessa a Reggio Calabria, hanno consentito di identificare l’individuo. La misura è stata notificata presso la casa circondariale di Secondigliano (Napoli) dove Gullì è detenuto per altra causa. Francesco Giuseppe Gullì è già stato condannato all’ergastolo per la rapina che il primo agosto del 2007 costò la vita alla guardia giurata Luigi Rende, all’Ufficio postale di via Ecce Homo. Si aggrava ulteriormente, dunque, la posizione di Gullì, al quale l’11 febbraio scorso era stata notificata nel carcere di Catanzaro, dove all’epoca si trovava detenuto, un’ordinanza di custodia cautelare per la rapina perpetrata alla filiale di Reggio Calabria della Banca Popolare di Crotone, compiuta il 27 marzo 2007.

Fabio Papalia