Sabato la Liomatic Viola affronta l’Ascom Patti

Un anticipo per la prossima partita della Liomatic Viola Regio Calabria. Il quintetto nero -arancio infatti, sabato 14 novembre, alle ore 18, al Pianeta Viola, affronterà Ascom Patti. Una gara casalinga che non si preannuncia facile contro la squadra siciliana che si trova, anch’essa, a quota 8 in classifica. Non sarà una passeggiata l’incontro faccia a faccia con una squadra aggressiva, che desta qualche preoccupazione anche a causa degli infortuni di Dalla Vecchia e Di Lembo che sono rimasti a riposo dall’allenamento; ma la Viola ha dimostrato di essere una squadra in netta crescita capace di ottimi risultati anche fuori casa, su parquet ostici come quello di Bernalda.

“Quella contro Ascom Patti è una partita insidiosa che può metterci in difficoltà – ha annunciato il Coach Massimo Bianchi – noi siamo reduci dal successo di domenica, a Bernalda, ed intendiamo proseguire sulla strada del rendimento costante, migliorando sia l’aspetto difensivo sia quello offensivo. Sarà uno scontro importante perché vogliamo continuare e vincere più partite possibili. Patti fa un gioco rapido ed, in media, ha sette tiri più di noi, tiene il ritmo alto. In tutto questo contesto appare evidente che non dobbiamo concedergli spazio, dobbiamo lavorare costruendo la partita in difesa, come abbiamo sempre fatto, ma anche costruendo l’attacco e controllando il ritmo della partita. Purtroppo abbiamo avuto a che fare con qualche acciacco: oltre dalla Vecchia e Di Lembo si è infortunato anche Iulianello, che completa la rosa, e che ci consente di fare dei buoni allenamenti. Senza contare che, giocando di sabato abbiamo un giorno in meno per allenarci. Ma siamo positivi e ce la metteremo tutta”.

ROSTER

LIOMATIC VIOLA REGGIO CALABRIA

4 DIP Marcelo

5 DI LEMBO Massimo

6 CRUCITTI Antonino

7 NICCOLAI Gabriele

8 PELLEGRINO YASAKOV Vladimir

9 D’IAPICO Giuseppe

14 NEGRI Claudio

15 MANZOTTI Francesco

16 ROSELLI Michele

20 DALLA VECCHIA Luca

Coach: BIANCHI Massimo

Vice Coach: BOLIGNANO Domenico

Vice Coach: TOLOTTI Gustavo

ASCOM PATTI

4 RIVA Ivan

6 BOLLETTA Luca

7 MORI Filippo

8 ROSSI Gianmarco

9 FEVOLA Danilo

10 CAVALIERI Claudio

11 BUSCO Marco

12 RASKOVIC Marko

14 CONTALDO Carlo

16 ETTARO Carmelo

18 SERENI Giacomo

Coach: SIDOTI Giuseppe

Ufficio Stampa Team Basket Viola

Federica Morabito