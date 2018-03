Aggressione al sindaco di Lamezia. Tripodi esprime la sua solidarietà

Reggio Calabria. “L’ennesimo episodio gravissimo che si consuma ai danni di chi in Calabria amministra la cosa pubblica. Un gesto deplorevole da condannare e soprattutto da non sottovalutare”. Ad affermarlo, in una nota, Michelangelo Tripodi, assessore regionale all’Urbanistica e governo del Territorio e segretario del Pdci Calabria, in merito all’aggressione subita ieri dal sindaco di Lamezia Terme, Gianni Speranza. “Non si può più stare a guardare inermi a quanto continua a succedere in Calabria – spiega Tripodi – il governo deve intervenire, gli amministratori e chi ogni giorno combatte per la legalità deve essere tutelato. “I calabresi non devono piegare la testa di fronte all’arretratezza e alla brutalità della criminalità – aggiunge Tripodi – ma le istituzioni preposte devono dare le dovute risposte garantendo la legalità sul territorio. La partita non deve essere persa ed ognuno deve fare secondo le proprie competenze la sua parte”. “Per questo – conclude Tripodi – nel condannare la vile aggressione di ieri, esprimiamo solidarietà e vicinanza al sindaco Gianni Speranza”.