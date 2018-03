Intimidazione sindaco Lamezia. La solidarietà del presidente Bova

“Gianni Speranza, sindaco di Lamezia, anche in queste ore, sta dimostrando, con i fatti, che presidiare la legalità è il primo dovere civico, anche quando dietro le illegalità e gli abusi ci sono un coacervo di interessi perversi e assai aggressivi. Oggi si tenta, aggredendo il sindaco, di impedire l’abbattimento di alloggi abusivi, come ieri si è tentato in vari modi, spesso assai pericolosi per le persone, di bloccare la spinta di legalità e giustizia che sale dalle comunità lametina e calabrese.

C’è di più; chi alimenta cinicamente la disperazione sa che così procedendo non si blocca nulla, perché non è Gianni Speranza cha ha determinato la situazione in atto, né può miracolisticamente risolverla.

Al sindaco di Lamezia Terme esprimo la solidarietà piena e il sostegno esplicito miei e del Consiglio regionale della Calabria.

Aggiungo da calabrese che mi riempie d’orgoglio e di fiducia il vedere l’impegno diretto, che tanti dei nostri amministratori, alla pari di Speranza, stanno mettendo in atto per far risalire la china alla nostra terra senza indugiare e senza aspettare che siano altri a farlo”.