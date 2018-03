Il Capo della Polizia riceve al Viminale la presidente di Riferimenti

Roma. Il Capo della Polizia, prefetto Antonio Manganelli, ha ricevuto stamattina al Viminale la presidente del Coordinamento Nazionale antimafia “Riferimenti”, Adriana Musella. Nel corso dell’incontro, Adriana Musella, ha esposto al capo della Polizia i progetti che l’associazione ha in atto avviati sul territorio nazionale. Il coordinamento Riferimenti nell’occasione, ha offerto al Prefetto Manganelli una targa, in argento e smalto opera di Gerardo Sacco, quale riconoscimento alla sua carriera di poliziotto nonché all’azione quotidiana degli uomini e delle donne della Polizia di Stato. Al Capo della Polizia, che ha fatto dono di un gadget, è stato anche consegnato in anteprima un calendario 2010 “Riferimenti Antimafia”, che racconta le pagine storiche dell’impegno antimafia dell’associazionismo e dello Stato.