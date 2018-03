Maltempo: in arrivo temporali e venti forti sull’Italia

Roma. Emesso avviso di avverse condizioni meteorologiche per la Sardegna. La breve pausa concessa dal maltempo nella giornata odierna sta per lasciare il passo ad una nuova fase perturbata che già domani, giovedì 3 dicembre, interesserà il nostro Paese, ad iniziare dalla Sardegna ed in successiva estensione al resto della Penisola da venerdì. Piogge, temporali e venti forti sono previsti su tutto il Paese e sulle regioni settentrionali non si esclude la possibilità di nevicate anche a quote collinari. Le prime evidenze del peggioramento delle condizioni meteorologiche sono previste per domani. Infatti, sulla base dei modelli disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso che prevede dalla mattinata di domani, giovedì 3 dicembre, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, sulla Sardegna. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento ed attività elettrica. Il Dipartimento della Protezione Civile seguirà l’evolversi della situazione in contatto con le Prefetture, le Regioni e le locali strutture di protezione civile. Sul sito www.protezionecivile.it saranno inoltre pubblicati quotidianamente i bollettini di vigilanza meteorologica nazionale e, se necessario, saranno comunicati anche eventuali avvisi di avverse condizioni meteorologiche, così da fornire tutti gli aggiornamenti che si renderanno, con il passare delle ore, disponibili.