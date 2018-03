Palermo. Provoca incidente stradale e scappa, arrestato dai Carabinieri

Palermo. Nella serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno tratto in arresto un palermitano, il 36enne Domenico Di Maio, per il reato di omissione di soccorso a persone ferite a seguito di sinistro stradale. L’uomo, secondo la ricostruzione fatta dai Carabinieri, era a bordo di un furgone Fiat Fiorino e dopo essersi immesso contromano in corso Tukory, è andato a collidere violentemente contro una Fiat 600. A bordo dell’utilitaria vi erano due giovani, la 24enne proprietaria dell’autovettura ed il suo fidanzato 30enne. A seguito dell’urto i due giovani hanno riportato entrambi un forte trauma cranico e sono stati costretti a ricorrere alle cure presso l’ospedale Policlinico, mentre il Di Maio, rimasto illeso, anziché prestare soccorso ai due ha ripreso immediatamente la marcia dandosi alla fuga.

I Carabinieri giunti sul posto, acquisite le prime importanti indicazioni sul tipo di furgone e sulla relativa targa, hanno dato subito inizio alle ricerche del mezzo. Dopo alcuni minuti, una pattuglia ha intercettato e bloccato il furgone in via Marinuzzi. Nella circostanza, Di Maio ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato, pertanto, condotto in caserma dove è stato dichiarato in stato di arresto. I due giovani occupanti della Fiat 600 sono stati dimessi dal nosocomio con prognosi di 10 giorni per il ragazzo e di 5 giorni per la ragazza.