PD. Franco Bruno si dimette da segretario provinciale di Cosenza

Cosenza. Dopo l’abbandono di Dorina Bianchi traghettata sulle sponde dell’Udc, un’altra partenza eccellente potrebbe questa fase del PD calabrese. Il senatore Franco Bruno, infatti, ha inviato un sms a Carlo Guccione, segretario regionale del partito, con il quale ha comunicato le proprie dimissioni dal ruolo di segretario provinciale di Cosenza. Interessato alle posizioni espresse da Alleanza per l’Italia, il nuovo soggetto politico fondato da Rutelli e Tabacci, il senatore Bruno si recherà a Parma domani e dopodomani dove è in programma la convention del neonato movimento. In occasione delle recenti primarie per l’elezione del segretario nazionale, Bruno aveva sposato le tesi, poi sconfitte, della mozione Franceschini.