Alla chiesa di San Giorgio al Corso una mostra di pittura, scultura e grafica

“Gloria in altissimis Deo, et super terram pax in hominibus bonae voluntatis” è il tema della Mostra di Pittura Scultura e Grafica promossa dalla Chiesa di San Giorgio al Corso e dall’Associazione Culturale Anassilaos che sarà inaugurata martedì 22 dicembre alle ore 19, 15 presso la stessa Chiesa di San Giorgio. La Mostra, curata dalla Prof.ssa Gloria Oliveti e dal Prof. Filippo Pizzimenti, che durerà fino al 10 gennaio, rientra tra le iniziative promosse dalla Arcidiocesi di Reggio Calabria in occasione della prossima Giornata Mondiale della Pace, che culminerà il 1 gennaio 2010, con la fiaccolata che partirà da Piazza Duomo. Istituita da Papa Paolo VI l’8 dicembre 1967 e celebrata per la prima volta il 1 gennaio 1968, quest’anno la Giornata della Pace ha per tema l’ambiente. “Per questa XLIII Giornata Mondiale della Pace – ha scritto infatti Papa Benedetto XVI nel suo messaggio dell’8 dicembre – ho scelto il tema: Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. Con tale rassegna, alla quale hanno aderito artisti reggini già affermati e giovani talenti, Domenico Baronetto, Giovanna Brigandì, Liliana Condemi, Claudia D’Atena, Nietta D’Atena, Pina Geria, Ermonde Leone, Antonino Mangano, Gloria Oliveti, Antonio Pepe, Eleonora Pesaro, Maria Piloro, Filippo Pizzimenti, Antonclaudio Pizzimenti, Carmelo Tenio, Giulia Tramontana, Teresa Tripodi, Filippo Zema, la Chiesa di San Giorgio e il Sodalizio reggino ripropongono un’ulteriore approfondimento sul tema dell’arte e degli artisti che ha visto nel mese di novembre l’incontro del Santo Padre con gli artisti nella Cappella Sistina. Nel corso della cerimonia inaugurale saranno letti i brani più salienti sia del discorso papale del 21 novembre che del messaggio per la Giornata della Pace.