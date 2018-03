Raccolta differenziata in Calabria: il monito della Corte dei Conti

Catanzaro. La Corte dei Conti ha presentato oggi la relazione sulla situazione in cui versa il settore della raccolta differenziata in Calabria. Numerose sono state le criticità emerse e ad illustrarne il contenuto è stato il giudice Quirino Lorelli che, cifre alla mano, ha manifestato forti perplessità circa la possibilità che siano raggiunti i traguardi contenuti nel piano regionale dei rifiuti. Il giudizio si riferisce ad “un consistente gruppo di comuni in ordine alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche con riferimento alla costituzione e al funzionamento delle società miste e degli Ato”. Nello specifico, il magistrato ha rimarcato come nel 2008 la raccolta differenziata abbia raggiunto la modesta percentuale del 12,33% , lasciando intendere con estrema chiarezza che per l’anno che sta volgendo al termine non sono prevedibili progressi significativi. Lorelli, nel corso della relazione, ha spiegato nel dettaglio che “la raccolta differenziata per società miste e sottoambito spazia in Calabria dal dato migliore per il 2008 della società “Presila Cosentina Spa”, con il 25,49% di differenziata, allo 0% delle società in crisi come “Appennino Paolano”, “Proserpina”, “Il Pollino”, salvi i casi in cui singoli Comuni si siano auto organizzati al di fuori della logica del sottoambito. Quanto alla situazione di singole città, come il capoluogo di provincia Cosenza, affidato alla Valle Crati Spa in liquidazione, ogni commento alle immagini che quotidianamente scorrono sui media appare superfluo”. Quanto alla media per abitante, in Calabria nel 2008 sono stati generati 468, 78 chilogrammi di rifiuti solidi urbani, un dato inferiore rispetto ai 533, 35 chilogrammi riferiti all’anno precedente. Sulla base del documento della Corte dei conti risulta che nella regione “la produzione annuale 2007 sarebbe pari a 943.205 tonnellate, mentre se si moltiplica la media pro capite 2007 per il numero di abitanti complessivo, si ha un valore di 1.070.466,51 tonnellate”. Numeri che testimoniano come “i quantitativi pro capite e quello complessivo, non sempre coincidono con quelli indicati nel rapporto dell’Osservatorio rifiuti 2008”.