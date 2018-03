Scopelliti candidato governatore della Calabria. Altobruno e Pangallo (I Circoscrizione): “Per i reggini occasione storica”

Reggio Calabria. Ad oggi, quasi un decennio dalla nascita del terzo millennio, nonostante i retaggi e i mali storici di una Calabria e di un meridione posti ai margini dello sviluppo economico, si presenta per noi reggini un’ occasione storica. I successi ed i traguardi conseguiti grazie all’ operato posto in essere dal nostro primo cittadino Giuseppe Scopelliti, in ambito locale, il progresso della città e la sua innegabile “ evoluzione ” con i suoi riflessi positivi sul panorama nazionale, qualificano e rivalutano la stessa, che per molti anni e’ stata emarginata dalla politica calabrese a causa di un susseguirsi di infauste scelte partitiche nazionali, talvolta obbligate dalle ataviche problematiche del territorio, altre volte dettate da politiche di mera compravendita. E’ giunto il momento di fondersi, rinnovare quel senso di dignità e di orgoglio assopiti, quasi scusati dal tempo, stringendoci intorno al nostro Sindaco, per la nostra città, per noi stessi. È questa dunque la sfida politica più considerevole dopo i moti. Reggio, città tra le più antiche ed importanti di tutta la Magna Grecia, invoca alle urne i suoi figli, chiamati a scegliere il proprio futuro, difatti, con l’avvento del nuovo anno, sceglierà il futuro dei prossimi dieci anni. La determinazione e l’ amor proprio, baluardi della Regginità che hanno contraddistinto la città in tempi passati debbono oggi riaffiorare, contro mere promesse di circostanza, poste da parte dell’ attuale classe dirigente regionale, e sulle ali del rinnovamento, volgere a consacrare Reggio quale esegeta della politica regionale calabrese. Il consenso politico trasversale fondato sull’orgoglio Reggino si pone alla base della vittoria, principio del riscatto del territorio, reale esigenza di sviluppo, rivoluzione socio-culturale. Ferma è la convinzione che Giuseppe Scopelliti guarderà a tutti i territori con lealtà ed impegno, con coscienza e probità , rispettoso delle necessità dell’ intera regione. Fiduciosi nella nascita di nuove coscienze politiche che approccino i territori con la realtà dei fatti e non con l’eteree parole, nella genesi della nuova politica, verso l’unione di obiettivi di crescita e di giusta valorizzazione per tutti i territori.

Il Presidente ed il Vice Presidente della I Circoscrizione

Giuseppe Altobruno e Giovanni Pangallo