Bomba alla Procura Generale. Da Giovane Italia solidarietà ai magistrati

Reggio Calabria. Esprimiamo solidarietà a tutti i magistrati ed agli uomini ed alle donne che quotidianamente operano nel settore della giustizia, per il vile attentato perpetrato ai danni della Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria. La magistratura reggina in questi anni si è distinta per l’impegno profuso nella lotta alla criminalità organizzata, per questo è diventata obiettivo di quelle forze oscure che vogliono fare ripiombare la nostra terra ai tristi anni della guerra di mafia. Adesso chiediamo a gran voce il massimo impegno di tutte le istituzioni, perché intraprendano la via del cambiamento per allontanare definitivamente l’illegalità dai palazzi della politica. I calabresi si ribellino alla criminalità e diano segnali concreti di lotta, perché la nostra Terra ha bisogno finalmente di risollevarsi e di poter iniziare un serio processo di sviluppo.

Francesco Filomarino

Dirigente Regionale PdL Calabria

Coordinatore Regionale Giovane Italia

Daniele Roemo

Dirigente Regionale PdL Calabria

Presidente Regionale Giovane Italia