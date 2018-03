Taormina. Arrestati dai Carabinieri due soggetti armati sorpresi nei pressi dell’ufficio postale

Taormina (Messina). Erano da poco trascorse le 8.00 di questa mattina, quando una pattuglia composta da due militari della Stazione Carabinieri di Giardini Naxos, impegnata in un servizio antirapina, ha intercettato nei pressi dell’ufficio postale due pericolosi malviventi armati con tre pistole, di cui una dotata di silenziatore. I malviventi, alla vista della pattuglia dell’Arma, si sono dati alla fuga a bordo di una autovettura risultata poi essere stata rubata. All’arresto dei malviventi si è pervenuti dopo un rocambolesco inseguimento dell’autovettura sospetta per le vie cittadine e, quindi, sul lungomare di Giardini Naxos, tra il panico della gente. Il mezzo dei carabinieri, a causa del brusco arresto dell’auto dei malviventi, ha tamponato l’autovettura determinando la fuga a piedi degli occupanti che sono stati dapprima inseguiti a piedi e poi ammanettati dopo una violenta colluttazione. Ad accorgersi della presenza sospetta dei due soggetti, l’occhio attento del comandante della Stazione e di un giovane militare dipendente, ai quali non sono sfuggiti gli accorgimenti usati dai malvivienti per il travisamento: occhiali avvolgenti e cappellini con ampia visiera. Nel corso della perquisizione successiva alle fasi concitate della cattura, uno dei due pregiudicati è stato trovato in possesso di tre pistole di grosso calibro, tutte con matricola abrasa, e relative cartucce nel caricatore. Una delle pistole era dotata di silenziatore e aveva inserito il colpo in canna. Sono tutt’ora in corso da parte dei Carabinieri gli accertamenti finalizzati a risalire all’identità dei due ed alla provenienza della vettura e delle armi utilizzate, nonché all’eventuale presenza di complici.