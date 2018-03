Fiaccolata antimafia. Azione Giovani: “In piazza senza ipocrisia, per tutte le vittime silenziose”

Reggio Calabria. Azione Giovani – Giovane Italia parteciperà alla fiaccolata del 7 gennaio. Meglio tardi che mai. Il nostro movimento a settembre aveva lanciato un appello alla città affinché si mobilitasse per un’identica iniziativa all’indomani dell’ennesima notte di fuoco ai danni dei negozianti reggini taglieggiati dal racket. E fummo soli. Reggio, con pochissime eccezioni, scelse il silenzio. Non vogliamo, perciò, che anche le nostre fiaccole in piazza Castello sgocciolino ipocrisia. E diciamo, quindi, con chiarezza che la nostra delegazione sfilerà in difesa non solo della magistratura e delle istituzioni, di cui per tradizione abbiamo il culto, ma di tutti i reggini vittime silenziose della ‘ndrangheta. Dei commercianti di Santa Caterina che saltano in aria ogni notte perché dissanguati da troppe cosche in lotta per il governo dello stesso territorio. Dei coraggiosi di Lazzaro e Bovalino che hanno trovato la dignità e l’orgoglio di denunciare i propri estortori, così come di tutti gli imprenditori che, invece, strozzati dall’usura danno in pasto alla mafia il frutto di una vita di sacrifici. Saremo in piazza per le migliaia di nostri concittadini senza nome umiliati nel “togliersi il cappello” innanzi ai capibastone quando intendono ristrutturare casa, cambiare fornitore, vendere un fazzoletto di terra. È ipocrita, è troppo comodo indignarsi e mobilitarsi solo quando si accendono i riflettori e i microfoni della ribalta nazionale. Solo quando non se ne può fare a meno. Solo quando, si dice, “la ‘ndrangheta attacca lo Stato”. Prenda coscienza Reggio che lo Stato, in Calabria, è sotto il perenne assedio dei criminali. Perché lo Stato sono i cittadini. E ovunque un cittadino cede all’assalto della mafia, ignorato e abbandonato dalla comunità e dalle Istituzioni, lì ha perso lo Stato. È indispensabile, anche per questo, la convocazione urgente di un consiglio comunale aperto. Lo ribadiamo. Che diventi luogo di chiacchiera inutile piuttosto che di confronto e decisione dipende, ci sia consentito, come sempre, dalla spina dorsale e dalla qualità di chi lo compone. Alcune delle proposte del nostro movimento sono note da tempo. Zero tributi locali per chi denuncia racket e usura. Sportelli territoriali, come a Napoli, per assistere e aiutare chi denuncia. Consumo critico. Un serio programma di educazione alla cittadinanza nelle scuole. Un fondo regionale di sostegno alle vittime dieci volte più cospicuo di quello ridicolo attuale. Su questo chiediamo alla città confronto e scelte. Questo, del resto, chiedono da tempo le forze dell’ordine e i magistrati, gli stessi che sono oggi sotto attacco diretto, alla politica e alla società calabrese. Di non essere lasciati soli nel difendere i cittadini. Di scegliere una volta per tutte tra la connivenza e la ribellione. Così si difende lo Stato. Per questo saremo in piazza. Senza ipocrisia.

Francesco Spanò

Presidente provinciale Azione Giovani – Giovane Italia