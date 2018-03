Cosenza. La giunta comunale approva il progetto preliminare della metropolitana leggera

Cosenza. E’ stata approvata stamane dalla giunta comunale di Cosenza la delibera relativa al progetto preliminare della metropolitana leggera Cosenza-Rende-Università della Calabria. Particolarmente soddisfatto il sindaco del capoluogo bruzio, Salvatore Perugini, che ha affermato che questo progetto, che in precedenza aveva ottenuto l’approvazione del dipartimento dei Lavori Pubblici della Regione, “rappresenta un altro concreto passo in avanti per il raggiungimento di un obiettivo perseguito con grande determinazione. Si accorcia il percorso verso la realizzazione di questa importantissima infrastruttura, un cammino che ha visto nell’agosto scorso una tappa decisiva nella firma del protocollo d’intesa tra la Regione Calabria, la Provincia di Cosenza e i Comuni di Cosenza e Rende, con la previsione di un finanziamento di 130 milioni di euro che attinge a risorse disponibili. Ora si compie un altro passaggio determinante. Voglio ricordare che la metropolitana leggera Cosenza-Rende-Università della Calabria, inserita dalla Regione tra i progetti strategici relativi al Por Calabria 2007-2013, cambierà in maniera rivoluzionaria il sistema della mobilità urbana ed extraurbana di un’area molto vasta, rendendo possibili anche nuove modalità di integrazione nei collegamenti all’interno del nostro territorio. Con grande soddisfazione vediamo concretizzarsi sempre di più uno dei punti prioritari del programma di questa Amministrazione”. La giunta municipale ha deliberato l’approvazione del progetto preliminare in questione su proposta di Franco Ambrogio, assessore comunale ai Lavori Pubblici, che ha spiegato che “è puntualmente rispettato il crono programma concordato con la Regione Calabria nei mesi scorsi. Mentre la giunta municipale di Cosenza approva formalmente il progetto preliminare della metropolitana leggera, la società incaricata è già da tempo all’opera per l’elaborazione del progetto definitivo. La prossima tappa sarà l’accordo di programma con la Regione Calabria, che dovrebbe essere sottoscritto al più presto per sancire in maniera formale e definitiva il complesso delle misure finalizzate alla realizzazione dell’opera”.