Crotone. Convocato il Consiglio comunale

A norma dell’art. 51 del Regolamento sul Funzionamento degli Organi di Governo, su richiesta del Sindaco e previa conferenza dei Capigruppo, è convocato il Consiglio Comunale sabato 13 febbraio 2010 alle ore 9.00 nella sala consiliare e, ove occorra, in seconda convocazione per lunedì 15 febbraio 2010 alla stessa ora e sede per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Su richiesta ad iniziativa di 1/5 dei consiglieri, primo firmatario consigliere Foti Salvatore:

a) Istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico a supporto dell’attività dell’amministrazione e dell’istituendo forum

b) Individuazione rappresentanza del consiglio comunale al costituendo Forum competente per le attività di bonifica

2) PST – KR soc. consortile a responsabilità limitata – aumento di capitale sociale, variazione dello statuto sociale – rinuncia al diritto di opzione;

3) Deliberazione della Corte dei Conti n. 711/2009. Controdeduzioni. Determinazione e controdeduzioni

4) Approvazione variante al PRG per la costruzione del Complesso Parrocchiale SS. Cosma e Damiano

5) Ordine del giorno su “Riforma ordinamento Enti Locali” di cui alla legge finanziaria 2010 (legge 191/2009)