A3: 16 e 17 febbraio 2010 chiuso per lavori, lo svincolo di Mileto in carreggiata sud

Limitazioni al traffico, in ingresso e in uscita allo svincolo e sulla carreggiata sud all’altezza di Mileto, dalle 8,00 di domani alle 18,00 di mercoledì 17 febbraio. L’Anas comunica che, per lavori di ammodernamento, dalle ore 8,00 di domani 16 febbraio 2010 alle 18,00 di mercoledì 17 febbraio 2010 sarà chiusa la carreggiata sud dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria dal km 368,600 al km 370,200 e le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Mileto in direzione sud. Il provvedimento si rende necessario per eseguire il montaggio della segnaletica verticale costituita da un portale in prossimità dell’uscita dello svincolo. Nelle ore di chiusura il traffico veicolare proveniente da Salerno e in uscita allo svincolo di Mileto verrà deviato con uscita consigliata allo svincolo di S. Onofrio e proseguirà sulla strada statale 18 in direzione Mileto. Il traffico veicolare in ingresso allo svincolo di Mileto e diretto a Reggio Calabria verrà deviato sulla strada statale 18 con ingresso in A3 allo svincolo di Rosarno. Si ricorda che l’informazione agli automobilisti sulla viabilità e sul traffico è assicurata attraverso le emittenti radio-televisive, il sito Anas www.stradeanas.it e chiamando il numero verde 800.290.092.