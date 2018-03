A Palazzo San Giorgio conferenza dell’associazione “Koralira”

Reggio Calabria. Questo pomeriggio alle ore 16:00, l’Associazione Culturale “koralira” terrà una conferenza stampa presso la “Sala delle Conferenze” di “Palazzo S. Giorgio”, in Piazza Italia, Reggio di Calabria per illustrare le attività dell’Associazione: presentazione del primo lavoro discografico del gruppo musicale “Koralira” dal titolo “apri-battenti”, programmazione attività dell’Associazione Culturale “koralira” per l’anno 2010 Presiederanno la conferenza: Domenica Rita Buda e Francesco Speziale, rispettivamente Presidente e Vicepresidente/Direttore Artistico dell’Associazione Culturale “Koralira”, l’On.le Cosimo Cherubino, il Dott. Damiano Tripodi, Direttore del mensile “LA PIANA”, il Prof. Giuseppe Lombardo, Docente di Lingua e Letteratura angloamericana presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Messina, il Prof. Giuseppe Livoti, Storico e Critico dell’Arte.