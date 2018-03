Italo Bocchino oggi in Calabria a sostegno di Scopelliti

L’on Italo Bocchino, vice Presidente vicario del gruppo parlamentare Pdl alla Camera dei Deputati, sarà oggi in Calabria per sostenere la candidatura di Giuseppe Scopelliti a Presidente della Regione. Alle 15, Bocchino e Scopelliti incontreranno la stampa all’Hotel 501 di Vibo Valentia. Alle 17,30 è prevista l’inaugurazione della segreteria di Scopelliti a Cosenza, in Piazza Kennedy. Alle 18,30, infine, Scopelliti e Bocchino incontreranno gli elettori a Paola in una manifestazione pubblica.