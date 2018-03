Promozione Girone B. Giovani talenti in vetrina

Entra nel vivo il torneo di promozione calabrese girone B dove è sempre più corsa a due tra Brancaleone e Guardavalle. Tra i tanti giovani in vetrina Norberto Petronio (Brancaleone) classe 91, già richiesto da alcuni club di Lega Pro. Prosegue la marcia inarrestabile del Brancaleone protagonista di un girone di andata strepitoso nel girone B di promozione calabrese dove per il salto diretto in Eccellenza è sempre più corsa a due tra la compagine jonica e il Guardavalle appaiate a 51 punti ma con la formazione catanzarese che può contare su una gara da recuperare. A parlare per la formazione reggina sono i numeri che non lasciano spazio all’interpretazione. Un ruolino di marcia invidiabile e una compagine che può contare su un mix di esperienza e forze giovani. Tanti i giovani della juniores a disposizione di Mister Brando, e tra quelli maggiormente in evidenza c’è senza dubbio Norberto Petronio, classe 91 protagonista di una prima parte di stagione davvero ad alti livelli. Vuoi per la giovane età, vuoi per la scarsa esperienza in una categoria come la promozione, da lui ci si attendeva sicuramente meno rispetto a quanto fatto vedere fino ad ora. Grande personalità, senso della posizione, predisposizione al sacrificio in compiti di copertura richiesti dal mister, e una visione di gioco che in più di un’occasione ha permesso a bomber Maviglia di rimpinguare il suo personale bottino portando al Branceleone punti pesantissimi. Cinque centri fino ad ora per il giovane Petronio l’anno scorso in forza al Bova in terza categoria, l’ultimo nel vittorioso match interno con la Bagnarese che è valso l’aggancio in vetta. In attesa della gara di domani sul terreno del Reggio Sud abbiamo chiesto al giovane Petronio cosa si attende da questa seconda e decisiva parte di stagione.

Fino ad oggi sei stato un punto fermo dell’attacco del Brancaleone, ora la concorrenza è diventata più agguerrita.

“Credo di avere fatto molto bene in questa prima parte di stagione, seguendo le indicazioni del mister, aiutando i compagni in fase di copertura, e segnando anche quattro gol. Sapevo che al rientro di Galletta ci sarebbe stato meno spazio, ma in ogni caso l’importante è farsi trovare sempre pronti com’è accaduto oggi.

Nella Juniores sei uno dei punti di forza, anche la quali sono i tuoi obiettivi? “Sarebbe davvero bello vincere sia con la prima squadra sia con l’under, una gioia indescrivibile, anche perché sarei consapevole avere contribuito alla vittoria di due gruppi molto affiatati”.

Si parla insistentemente dell’interessamento nei tuoi confronti da parte di squadre di categoria superiore, cosa c’è di vero?

“Al momento penso solo a fare bene col Brancaleone, vista anche la posizione di classifica che autorizza ad ambire al salto di categoria. Il torneo è ancora lungo e difficile, mancano nove incontri che per noi saranno nove finali. A tre turni dalla fine avremo lo scontro diretto in casa con il Guardavelle e speriamo di arrivare a quella gara quanto meno a pari punti per giocarcela. Quanto al mio futuro, se dovessero giungere offerte di squadre importanti mi riterrei lusingato, ma a qual punto deciderei con i miei genitori e con i dirigenti del Brancaleone, che ringrazio per avermi dato la possibilità di crescere e fare esperienza in una categoria fino a quast’anno sconosciuta”.

Gianfranco Marino