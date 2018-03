Anassilaos presenta “San Francesco di Sales e l’Ordine della Visitazione”

Nel IV Centenario della Fondazione dell’Ordine della Visitazione di Santa Maria fondato da San Francesco di Sales (1610/2010) la Chiesa di San Giorgio al Corso e l’Associazione Anassilaos propongono un incontro sul tema “San Francesco di Sales e l’Ordine della Visitazione” che si terrà martedì 23 febbraio alle ore 19,00 presso la Chiesa di San Giorgio. Introdurranno Don Antonio Santoro, Parroco Chiesa San Giorgio e Stefano Iorfida, Presidente Associazione Anassilaos. Relazionerà Don Nicola Casuscelli, Parroco di Salice e Vice Direttore Ufficio Liturgico Diocesano. Al pubblico presente verrà donata una cartolina commemorativa. La congregazione della Visitazione venne fondata da San Francesco di Sales (1567-1622), vescovo di Ginevra, che all’epoca viveva ad Annecy, e dalla sua più fedele discepola, Santa Giovanna Francesca de Chantal (1572/1641). Già fin dal giugno del 1607 San Francesco di Sales aveva manifestato a Giovanna Chantal il suo proposito di fondare una nuova congrega femminile. Tale proposito prende forma il 6 giugno 1610. In quella data, presso la casa della Galerie di Annecy, residenza del vescovo, Francesco di Sales, Giovanna di Chantal e Charlotte di Bréchard fondarono l’Istituto della Visitazione di Santa Maria e nel 1611, dopo un anno di noviziato, le prime Suore della Visitazione fecero la loro professione nelle mani del fondatore. Nel 1613 vennero redatte le prime costituzioni che non imponevano la clausura alle religiose ma raccomandavano piuttosto l’”esercizio del divino amore” mediante la visita ai poveri e agli ammalati (da qui il nome di visitandine ). Solo più tardi (nel 1615) allorquando l’arcivescovo di Lione chiese di poter aprire un convento di visitandine nella sua città si provvide alla modifica delle costituzioni dell’istituto e la congregazione venne trasformata in ordine claustrale dedito alla vita contemplativa, secondo la regola agostiniana. L’Istituto della Visitazione venne approvato dalla Santa Sede con il breve del 23 aprile 1618. Nello stesso anno, il 16 ottobre, fu eretto come ordine religioso da papa Paolo V. Ciò permise alle Visitandine di diffondersi in tutta Europa e ben presto in Italia e nel regno di Napoli e a Reggio Calabria l’Ordine potè contare sull’impegno delle suore e tra esse, in particolare, Suor Anna Maria Palumbo di Reggio Calabria (1789-1812 e Suor Margherita Maria Toro di Reggio Calabria (1816-1896), ebbe tra gli altri carismi straordinari il dono della profezia, unita a rapporti ineffabili con il Cuore di Gesù.