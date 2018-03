Blu Sky Cabaret presenta “Niente suocere tra i piedi”

Reggio Calabria. Sabato 27 Febbraio 2010 ore 20:30 e Domenica 28 Febbraio 2010 ore 19:30, Teatro Loreto sede del Gruppo Blu Sky Cabaret, Via Sbarre Centrali, 151, l’associazione Culturale KOINE’ teatro – Venetico Presenta “Niente suocere tra i piedi”. Letizia e Felice sono due sposini freschi freschi che non sono ancora riusciti a consumare il matrimonio. La causa? Una quantità di imprevisti tragicomici che travolgono i due innamorati e impediscono raggiungere l’ormai troppo agognato “traguardo”.

Tra tutti i guai accaduti, quello peggiore si chiama Brigida, madre di Letizia e, purtroppo per lui, suocera di Felice. Le continue incursioni di questa suocera invadente portano ben presto all’esasperazione i due sposi, che, oltretutto, sono anche costretti a sopportare un portinaio importuno che non fa che entrare e uscire dall’appartamento.

L’unica ancora di salvezza è zio Gedeone, scapolo impenitente e ancora pieno di “vitalità”. Quale soluzione migliore allora, se non quella di rifilare la suocera allo zio? Riusciranno i nostri malcapitati nell’intento? Potranno mai liberarsi della suocera e vivere finalmente in pace e serenità?

Una commedia ricca di battute divertenti, gag e colpi di scena, per un divertimento assicurato!