Guagliardi ricorda la figura dello scienziato Luigi Lilio

Durante la Bit di Milano, la Regione Calabria tra le sue iniziative, ha presentato una proposta culturale da parte dell’Assessore al Turismo Damiano Gagliardi che ha ricordato l’illustre figura dello scienziato Luigi Lilio, di cui ricorre il cinquecentesimo anno dalla nascita che avvenne nell’entroterra crotonese, a Ciro’. Lo ha tenuto a sottolineare l’Assessore regionale al Turismo nella sala convegni del “Villaggio Calabria” della Fiera di Milano, dove sono anche intervenuti, per l’occasione, il sindaco di Ciro’ Carlo Caruso, il Vicepresidente della provincia di Crotone Gianluca Bruni e l’assessore provinciale Cavarretta. “Lilio e’ sicuramente – ha detto Guagliardi -una delle piu’ grandi personalita’ della storia a cui deve ispirarsi la nuova classe dirigente, forte di questa tradizione culturale che ha caratterizzato la crescita sociale della nostra terra. Un faro di ingegno di cui – ha aggiunto Guagliardi – i nostri giovani devono andare fieri. Cosi’ come vanno fieri i cittadini del centro che gli diede i natali e dove visse. Lilio e’ colui che, chiamato in Vaticano, seppe elaborare il calendario gregoriano, tuttora vigente. Un personaggio sulla cui personalita’, anche di recente, si e’ soffermata l’attenzione del grande scienziato Antonino Zichichi. Pensate – ha continuato Guagliardi – quasi tutto il pianeta oggi si orienta seguendo le indicazioni del calendario gregoriano del calabrese Lilio. Da questa stupenda riscoperta e’ nata l’idea di dargli un giusto riconoscimento, seppure a distanza di cinque secoli e, per farlo, abbiamo scelto questa incomparabile vetrina internazionale della Bit milanese. La nostra vita e’ scandita dal calendario inventato da Lilio, figlio di una Calabria repressa dai poteri medievali, una Calabria in crisi perche’ la sua storia antica, quella greca di Pitagora o di Sibari e quella greco – bizantina di Barlaam e di Leonzio Pilato, veniva recisa alle radici e le veniva imposta una cultura straniera, quella latina che le era nemica. Nonostante questo, nel secolo in cui visse Lilio, la Calabria accoglieva i migranti di allora, apriva le braccia ai valdesi perseguitati per il loro credo, accoglieva migliaia di albanesi che in Calabria venivano per ricostruire l’economia di una regione distrutta dalle pestilenze e dai terremoti. La Calabria di ieri accoglieva il mondo, come quella di oggi, e, come ieri c’era qualcuno che tentava di distruggere l’immagine di accoglienza di questa regione, cosi’, oggi, i poteri oscuri vogliono distruggere l’immagine della Calabria. E noi lavoreremo perche’ questo non accada. Ecco perche’ vogliamo, da oggi, offrire al mondo intero questo patrimonio e, attraverso la sua figura rendere la sua citta’ nati’a e l’intero comprensorio un vero centro di richiamo per studiosi e turisti. E allora – ha concluso Guagliardi – figure come Luigi Lilio, Francesco di Paola, Gioacchino da Fiore, Cassiodoro, Telesio, Campanella e Mattia Preti rappresentano l’orgoglio della Calabria e per i calabresi la via maestra da seguire”.