Regione. De Gaetano spinge per la stabilizzazione dei 100 giovani laureati

“Serve uno sforzo comune per sbloccare la situazione di stallo in cui si trovano i 100 giovani laureati, selezionati con un concorso pubblico nel 2006 (L.R. 31/2002) per essere impiegati negli uffici della Regione Calabria. Lo dobbiamo all’impegno e all’entusiasmo con cui, all’interno dei dipartimenti regionali, hanno contribuito in questi quattro anni a rendere più veloce ed efficiente la macchina burocratica dell’ente, spesso gestendo incarichi delicati e maturando di certo una professionalità che non può andare dispersa”. Lo dichiara il segretario regionale di Rifondazione comunista e candidato del Prc al Consiglio regionale della Calabria Nino De Gaetano, sollecitando una soluzione definitiva prima della scadenza dell’attuale legislatura regionale. “Grazie ad un emendamento firmato dal Prc, la loro stabilizzazione era già stata approvata in fase di Bilancio 2009: il successivo blocco delle assunzioni all’interno dell’ente regionale – legato al mancato rispetto del patto di stabilità per il 2008 – non ha finora permesso, però, di tradurre in fatti la chiara volontà politica di dare a questi giovani calabresi certezze per il futuro. Riteniamo che oggi si debba e si possa fare uno sforzo per concludere nel migliore dei modi il loro percorso formativo e professionale: questi lavoratori, infatti, possiedono tutte le prerogative previste dalle leggi nazionali (art. 1 commi 519 e 558 L.296/2006 ed art. 3 comma 90 L. 244/2007) recepite dalla normativa regionale (art. 43 comma 1 L.R. 15/2008) per accedere alla stabilizzazione, a condizione che gli uffici della Regione procedano al più presto alla certificazione del patto di stabilità per il 2009, così da ottenere il via libera a nuove assunzioni. Questo passaggio, è evidente, va perfezionato al più presto, ponendo fine all’incertezza sul destino lavorativo di questi giovani e coronando gli sforzi che Rifondazione comunista e il Governo regionale hanno prefuso in questi anni per dare risposte vere ai lavoratori”.